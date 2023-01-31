Відомий італійський художник створив графіті в Україні

Відомий італійський вуличний художник Сальваторе Бенінтенде, який працює під псевдонімом TVBOY, намалював графіті у Києві, Бучі та Ірпені. Кадри робіт він опублікував в Instagram.

Бенінтенде спеціально для цього приїхав до України.

Він розповів, що намалював антивоєнні малюнки, щоб підтримати український народ та висловити захоплення його сміливістю та стійкістю у відважному протистоянні російським окупантам.

“Тільки побувавши в Україні, я по-справжньому зрозумів силу і відвагу цих людей. Як данину поваги жертвам цієї війни я хотів залишити свій знак на вулицях Києва, Бучі та Ірпеня, міст, поранених російськими атаками. Послання, що міститься у кожному творі, – це відродження та надія”, – зазначив Бенінтенде.

Також автор побажало українцям якнайшвидшого завершення війни.

Нагадаємо, відомий художник Бенксі створив сім настінних малюнків в Україні після війни.

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