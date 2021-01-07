Від коронавірусу в Італії померли вже понад 76 тисяч людей

Від коронавірусу в середу 6 січня в Італії померло 548 особи. Таким чином загальне число загиблих від початку епідемії перевищило 76 тисяч осіб.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” з посиланням на сайт міністрества здоров’я Італії.

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В Італії з початку епідемії принаймні у 2.201.945 осіб підтвердили коронавірус, за минулу добу зафіксували 20.331 нових випадки.

Італія стала п’ятою країною в світі, де число смертей від коронавірусу перевищило 76 тисяч осіб. Оновлене число жертв склало 76.877 людей, що є найвищим показником в Європі.

Кількість тестів, проведених за минулу добу, зросла до 175 364 у порівнянні з 166 205 днем раніше.

Кількість людей, що одужало від коронавірусу складає 1.556.356.

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Поширення коронавірусу по регіонах Італії:

Lombardia: 490.223 (52.691) (2.952)

Veneto: 273.735 (91.299) (3.638)

Piemonte: 202.778 (18.415) (1.163)

Campania: 195.219 (76.343) (1.366)

Emilia-Romagna: 182.661 (58.069) (1.576)

Lazio: 172.980 (77.766) (2.007)

Toscana: 122.831 (9.449) (411)

Sicilia: 101.206 (37.739) (1.692)

Puglia: 96.946 (54.028) (1.581)

Liguria: 62.278 (5.424) (365)

Friuli Venezia Giulia: 52.876 (11.830) (606)

Marche: 44.530 (13.298) (743)

Abruzzo: 36.651 (11.331) (365)

Sardegna: 32.605 (16.913) (335)

P.A. Bolzano: 30.451 (11.105) (320)

Umbria: 30.075 (4.074) (347)

Calabria: 25.386 (8.691) (398)

P.A. Trento: 22.903 (2.024) (203)

Basilicata: 11.409 (6.345) (210)

Valle d’Aosta: 7.406 (407) (26)

Molise: 6.796 (1.471) (27)

Нагадуємо, в Італії почалася вакцинація від коронавірусу: із 29 грудня 2020 для вакцини Pfizer і 12 січня 2021 для вакцини Moderna.

Основна частина ​​кампанії з вакцинації очікується навесні та влітку наступного року.

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