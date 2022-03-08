Від Мілана до Сардинії. В Італії вилучають вілли та яхти російських олігархів

В Італії конфісковано активи російських олігархів на загальну суму понад $150 млн, пише міжнародне інформаційне агентство Reuters. Незабаром очікуються нові арешти

Італійська поліція вилучила вілли та яхти вартістю 143 млн євро ($156 млн) у п’яти високопоставлених росіян, які були внесені до санкційних списків після нападу Москви на Україну, заявив у суботу уряд країни.

Розкішну нерухомість було конфісковано в одних із найпрестижніших італійських локацій — на острові Сардинія, на озері Комо та в Тоскані, — а дві суперяхти схопили на причалах у північних портах.

Поліцейські операції були частиною скоординованих заходів західних держав, покликаних покарати багатих росіян і спробувати змусити президента Володимира Путіна вивести свої війська з України.

Згідно списку, опублікованого офісом премʼєр-міністра Маріо Драґі, найціннішим активом, що наразі перебуває в руках поліції, є 65-метрова яхта «Lady M» вартістю 65 млн євро. Вона належала найбагатшому росіянину Олексію Мордашову.

Її конфіскували в порту [міста] Імперія.

Читайте також: ЗАЛІЗНИЧНІ КОМПАНІЇ ЄС БЕЗКОШТОВНО ПЕРЕВОЗЯТЬ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ

Друге розкішне судно, «Lena», було затримано в сусідньому порту Сан-Ремо. Воно коштувало близько 50 млн євро і належало Геннадію Тимченку, якого Путін називав одним зі своїх соратників.

Було конфісковано також віллу бізнесмена-мільярдера Алішера Усманова вартістю 17 млн євро, що розташована на середземноморському острові Сардинія. А у депутата російського парламенту Олега Савченка відібрали його будинок 17 століття, що розташований біля тосканського міста Лукка і коштує близько 3 млн євро.

Неназвану кількість обʼєктів нерухомості на озері Комо вартістю 8 млн євро було конфісковано у ведучого державного телеканалу [РФ] Володимира Соловйова, який, як повідомляється, скаржився в ефірі російського телебачення, коли минулого місяця дізнався, що ризикує втратити свої італійські вілли.

«Але ж ви нам казали, що Європа має священні права власності», — цитує його [американське видання] The Daily Beast.

За останні 20 років російські олігархи купили чимало вілл у найкращих італійських локаціях, і, як повідомляють джерела, найближчими днями очікуються арешти нових активів.

Читайте також: УКРАЇНА ЗАКЛИКАЄ ВВЕДЕННЯ МИРОТВОРЧИХ СИЛ

Уродженець Узбекистану металургійний і телекомунікаційний магнат Усманов добре відомий в Італії тим, що володіє чималою кількістю нерухомості на Сардинії. При цьому, як повідомляють італійські ЗМІ, Мордашову належала вілла вартістю близько 66 млн євро ($72 млн) на цьому острові.

За оцінками журналу Forbes, до введення санкцій статки Мордашова — із врахуванням активів всієї його родини — складали $29,1 млрд.

Мірко Іділі, координатор профспілки CISL на Сардинії, попередив, що санкції та скорочення присутності багатих росіян цього літа можуть негативно вплинути на економіку острова та поставити під загрозу понад 1 тис. робочих місць.

У пʼятницю відділ фінансової розвідки Банку Італії доручив італійським банкам терміново повідомити про всі заходи, вжиті для заморожування активів осіб та організацій, включених до списку ЄС.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!