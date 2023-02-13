Віцепрем’єр Італії виступив проти звернення Зеленського на фестивалі в Сан-Ремо

Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні не хоче, щоб на головному пісенному фестивалі країни, який відбудеться в Сан-Ремо з 7 лютого, демонстрували звернення українського президента Володимира Зеленського.

Про це пише Bloomberg, повідомляє “Європейська правда”.

Український президент регулярно виступає на популярних культурних заходах, включаючи музичні та кінофестивалі, по всьому світу, щоб нагадати про російське вторгнення.

Сальвіні, давній шанувальник Путіна, заявив, що Сан-Ремо має залишатися місцем “для італійських пісень” і що він не дивитиметься виступ Зеленського.

Його партія “Ліга”, незважаючи на те, що є частиною уряду Джорджії Мелоні, розкритикувала плани Італії надіслати нову військову допомогу Україні найближчими тижнями.

Раніше повідомлялося, що Італія та Франція близькі до завершення узгодження технічних деталей щодо постачання Україні зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.

На початку тижня парламент Італії остаточно схвалив декрет уряду про постачання Україні військової допомоги до кінця 2023 року.

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