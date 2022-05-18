В кінотеатрах Італії виходить фільм “Коза Ностра” з Ірмою Вітовською

19 травня, у кінотеатрах Італії виходить українсько-італійський фільм з Ірмою Вітовською “Коза Ностра”.

Сюжет розповідає про пригоди жительки карпатського селища Влади Кози, яка допомагає італійському мафіозі повернути колишню могутність.

Фільмування відбулося в 2020 році в Карпатах, на Сицилії та в околицях Риму. Спочатку українско-італійська команда вирушила в Україну — до Верховини, де у зйомках взяли участь місцеві жителі, з’явившись у кадрі у святковому гуцульському вбранні, а згодом — до Італії.

Хоча кіно здебільшого знімалося в Італії, а основний каст складається з італійських акторів, головну роль — Влади Кози — у фільмі зіграла зірка українського театру та кіно Ірма Вітовська.

В епізодах також можна побачити емігрантку українського походження Юлію Соболь у ролі доньки головної героїні — Марії Спітоліні-Кози.

Сюжет розповідає про пригоди жительки карпатського селища Влади Кози. Дочка Влади переїхала до коханого на Сицилію. Отримавши звістку про народження онука, Влада вирішує їхати в Італію, аби допомогти доньці з вихованням. Та всі плани амбітної українки йдуть шкереберть, бо донька відмовляється від допомоги. Тож Влада вимушена влаштуватися на роботу до італійської родини, яка виявляється осередком справжньої мафії. Там Влада допомагає дону Фредо, який щойно повернувся з в’язниці, дати раду своєму бізнесу та налагодити стосунки з дітьми — наступниками клану Коза Ностра.

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