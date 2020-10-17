В Ломбардії введено обмеження через коронавірус

16 жовтня президент регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана підписав указ що вводить додаткові карантинні заходи для протидії поширенню коронавірус у.

БАРИ І РЕСТОРАНИ

У місцях громадського харчування Ломбардії (барах, пабах, ресторанах, морозивних, кондитерських, піцеріях, кіосках, та ін) вживання їжі та напоїв після 18 можна виключно за столиками. Заборонено подавати їжу та напої після 24 години.

Ця міра, не стосується барів/магазинів, розташованих вздовж автострад та в терміналах аеропортів.

НІЧНЕ ЖИТТЯ

Після 18:00 забороняється продаж на виніс будь-яких алкогольних напоїв усіма видами громадських закладів та комерційними закладами.

Дозволяється доставка продуктів до додому.

Цілодобові торгові автомати, які продають напої та упаковану їжу, будуть закриті з 18-ї до 6-ї години. Ця міра не стосується автоматів для продажу молока та води.

Вживання їжі та напоїв у громадських місцях заборонено з 18 по 6-ту годину ранку.

Вживання алкогольних напоїв у будь-якої міцності у громадських місцях (в тому числі парках, садах та віллах) суворо заборонено.

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ЗАКРИТО МІСЦЯ РОЗВАГ

Для боротьби із соціальними явищами, які несуть загрозу зараження, закрито ігрові зали та бінго призупинена, що знаходяться всередині громадських закладів, комерційних установ.

КОРОНАВІРУС ЗУПИНЯЄ СПОРТ

Усі змагання та інші спортивні заходи, в тому числі тренування контактних видів спорту, призупиняються.

ВІДВІДАННЯ ДОМІВ ПРЕСТАРІЛИХ

Забороняється відвідання родичів, які перебувають у будинках для літніх людей, за винятком випадків, коли це дозволить відповідальним конкретного медичного закладу.

ШКОЛИ І УНІВЕРСИТЕТИ

Середні школи другого рівня та заклади середньої професійної підготовки другого рівня переходять на дидактику на дистанції, за винятком лабораторних робіт.

Університетам рекомендується якомога більше сприяти дистанційному навчанню.

Мери міст можуть вживати додаткових обмежувальних заходів, аж до абсолютної заборони громадських зібрань.

®Маріанна Сороневич

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