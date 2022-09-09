В Україну приїхав соратник Джорджі Мелоні яка, ймовірно очолить уряд Італії

До Києва прибув з візитом італійський сенатор Адольфо Урсо – член партії “Брати Італії”, яка очолює перегони в країні перед формуванням нового уряду.

Про це йдеться в матеріалі La Repubblica.

За інформацією видання, 9 вересня відбувся візит до України депутата Парламенту Італійської Республіки Адольфо Урсо.

“Це знакова, стратегічна подія, з ряду тих, що визначають майбутнє європейської політики й майбутнього Європи”, – йдеться в повідомленні.

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Також видання підкреслює, що це є стратегічною поразкою Росії, адже майбутній уряд Італії обирає посилення підтримки України й зміцнення зв’язків в Євроатлантичному альянсі.

Відомо, що Адольфо Урсо очолює у парламенті комітет Copasir, відповідальний за парламентський нагляд за діяльністю італійських розвідслужб.

Окрім того, він є провідним парламентським діячем, сенатором, президентом Парламентського Комітету з Безпеки Республіки (COPASIR) та одним з керівників Партії “Брати Італії” (Fratelli d’Italia).

Крім того, сенатор – довірений соратник Джорджії Мелоні (Giorgia Meloni), яка, ймовірно, виграє вибори в Італії 25-го вересня, і очолить італійський уряд на посаді прем’єр-міністра.

Під час візиту до Києва для зустрічі з міністром МЗС України Дмитром Кулебою, сенатор у короткому твіті зазначив, що Італія “підтримує Україну разом з європейськими партнерами й західними союзниками”.

Дмитро Кулеба зазначив, що на зустрічі подякував сенатору за підтримку італійського парламенту в рішеннях, що стосуються підвищення обороноздатності України.

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“Ми обговорили подальшу військову допомогу, санкції та зусилля для відбудови”, – зазначив він.

“Результати візиту пана Урсо, що безперечно підсилять підтримку України Італією, і можуть бути таємними, є дуже важливими. Але самий факт місії довіреного емісара Джорджії Мелоні у Київ, за три тижні до найважливіших виборів в її житті виборів є дуже сильною і промовистою заявою.

Це чітко показує курс і наміри майбутнього італійського уряду”, – йдеться в матеріалі La Repubblica.

Відомо, що після України сенатор поїде до Вашингтона.

6 вересня ЗМІ повідомили, що Італія планує скоротити споживання природного газу протягом зимового сезону шляхом збільшення використання вугілля, зменшення опалення по всій країні.

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