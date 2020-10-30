Недуга загалом забрала 7 041 життя.

В Україні 30 жовтня зранку число інфікованих коронавірусом піднялося до 378 729. Кількість випадків COVID-19 за останню добу зросла на понад 8300.

Про це повідомили в пресслужбі РНБО.

Загалом в Україні виявили 378 729 випадок коронавірусу. Від початку пандемії померло 7 041 людина. За останню добу зафіксували 8 312 нових випадків. Кількість одужалих сягнула вже 155 026.

Днем раніше, 29 жовтня, МОЗ звітувало про 7 342 нових випадки.

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