Уряд остаточно визначився із правилами які діятимуть в Італії на різдво та під час зимових свят.

Вони набувають чинності із 4 грудня 2020.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Уряд не передбачив відтермінування комендантської години для відвідання служб божих на Різдво.

Месси повинні закінчитися учасно, так щоб віруючі могли повернутися додому до 22-ї години.

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Кожна парафія організовуватиме месси на свято згідно протоколів, які забезпечують уникнення скупчення людей.

Нічна Різдвяна меса почнеться о 20:00. “У цьому році дитятко Ісус зараз народиться раніше” – жартують італійці.

Маріанна Сороневич

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