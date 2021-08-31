В школи Італії допускатимуть лише із Зеленим ковід-паспортом

В Італії з 1 вересня Зелений ковід-паспорт є обов’язковим для викладачів, пасажирів громадського транспорту, крім того він потрібен для відвідувачів ресторанів, громадських культурних і спортивних заходів та ін.

Ковід-сертифікат, який свідчить про те, що його власник щеплений як мінімум однієї дозою вакцини, має негативний ПЛР-тест на коронавірус або перехворів за останні півроку Covid-19, необхідний також в інших закритих місцях дозвілля: спортзалах, театрах і кінотеатрах.

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Використовувати можна не тільки паперовий, але і цифровий формат.

Для тих, хто не дотримується правил, передбачені жорсткі санкції: від 400 до 1000 євро штрафу.

Головне завдання італійського уряду, як пояснив міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца, – врятувати навчальний рік: “Ми маємо намір зробити все можливе, щоб знову відкрити школи в вересні і забезпечити повну безпеку співробітників”, – заявив він.

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Що стосується самих вчителів, то при відмові пред’явити санітарний пропуск впродовж п’яти днів, вони будуть відсторонені від роботи, а їх зарплати заморожено.

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