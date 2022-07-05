В італійських Альпах зійшла лавина, загинули щонайменше 6 туристів

На півночі Італії на горі Мармолада в Альпах внаслідок обвалу льодовика зійшла лавина. Загинули щонайменше шість туристів, ще вісім отримали поранення

Про це повідомляє Reuters.

Двоє людей з них отримали серйозні травми. Речниця рятувальної служби Італії Мікела Канова зауважила, що кількість поранених “залишається попередньою”.

Поранених було доставлено до лікарень довколишніх міст Беллуно, Тревізо, Тренто та Больцано.

Канова зауважила, що величезна маса зі снігу, льоду та каміння вдарила по дорозі, якою рухалися люди. Це сталося неподалік підйомника Пунта-Рокка. Для пошуку тих, хто вижив, використовували гелікоптери та собаки.

Читайте також: ПРОПАГАНДА РФ НА ІТАЛІЙСЬКОМУ ТБ ЗАМАСКОВАНА ПІД СВОБОДУ СЛОВА

За повідомленням місцевої рятувальної служби, на момент сходу лавини у групі було 15 туристів.

Місцеві рятувальники припускають, що до зміщення льодовика та виникнення лавини призвели аномально високі температури, що фіксувалися в цьому районі останніми днями.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia