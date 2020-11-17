В Італії медики виявили, що коронавірус поширювався в країні ще у вересні минулого року, тобто за кілька місяців до того, як почався спалах хвороби.

Антитіла в людей виявили випадковим чином

Група вчених, серед яких представники провідного центру дослідження раку Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, проаналізувала зразки крові майже 1000 безсимптомних людей, які брали участь у скринінговому дослідженні на рак легенів.

COVID-19 виявили приблизно у 11% людей. Роботу опублікували в Tumori Journal, пише Independent.

Дослідження тривало з вересня 2019 року по березень 2020 рік.

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Важливо! У 14% людей антитіла виявили з вересня минулого року, а близько 30% – з другого тижня лютого 2020-го.

Люди перехворіли на коронавірус, ще до першого зареєстрованого випадку.

Сліди коронавірусу також виявили у стічних водах в Італії з грудня минулого року. Вчені припускають, що вірус циркулював більше ніж за місяць до першого підтвердженого в країні випадку хвороби.

Дослідження свідчить, про дуже раннє поширення SARS-CoV-2 серед безсимптомних людей в Італії за кілька місяців до того, як зареєстрували першого пацієнта,

– зауважили дослідники.

Головне про COVID-19 в Італії

До слова, Італія стала символом коронавірусної кризи в Європі, у пік епідемії уряд був вимушений залучити військові вантажівки для перевезення загиблих. Середньодобова кількість нових випадків захворювання в країні досягла максимуму – понад 34 тисячі за останні 7 днів.

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