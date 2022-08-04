В Італії арештували активи архітектора «палацу Путіна»

Італійська фінансова гвардія арештувала активи на суму понад 141 млн євро (144 млн доларів), що належать архітектору, який проєктував «палац Путіна».

Про це повідомляє агентство Reuters.

У поліції заявили, що активи належать «відомому професіоналу» з Брешії на півночі Італії і їх арештовано через ймовірні податкові злочини, серед яких контрабанда, недостовірне декларування та відмивання коштів. Серед вилученого майна — вертоліт, елітна нерухомість, коштовності, витвори мистецтва (зокрема картини Пікассо, Сезанна, Кандинського, Де Кіріко та Фонтана) і готівка.

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За інформацією джерел Reuters, йдеться про Ланфранко Чирілло, який спроєктував розкішний комплекс під Геленджиком, відомий як «палац Путіна».

Сам Чирілло раніше казав, що отримав замовлення на проєкт від «приватної групи» і не мав жодних справ із російським диктатором. Він розповідав, що реалізував проєкти для 43 російських олігархів, а також компаній, серед яких Газпром і Новатек.

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Адвокат Чирілло підтвердив, що активи його клієнта арештували, але сказав, що той не чинив податкових правопорушень в Італії, багато років жив у Росії, а в 2014 році отримав від глави кремлівського режиму Путіна російське громадянство.

Як повідомляє La Repubblica, розслідування щодо Чирілло розпочали після того, як в районі Брешії виявили зареєстрований у Росії вертоліт, який не пройшов необхідні митні процедури. Слідство вважає, що архітектор із 2013 по 2019 роки не задекларував десятки мільйонів євро доходу.

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