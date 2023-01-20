В Італії буде введено нові обмеження для курців 

В Італії будуть запроваджені нові обмеження для курців, спрямовані на запобігання та боротьбу з курінням.Уряд сподівається досягти цілей Європейського протиракового плану та створити «покоління без диму».

В Італії очікуються нові обмеження для курців

Зокрема, буде продовжено заборону на куріння на вулиці в присутності неповнолітніх і вагітних жінок, а також куріння в закритих приміщеннях.

Міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Скіллачі заявив, що необхідно брати до уваги «зростаючу кількість нових тютюномістких продуктів на ринку та все більше доказів того, що вони можуть мати шкідливий вплив на здоров’я».

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З цією метою, обмеження для курців буде поширена на нові продукти, такі як електронні сигарети та тютюнові сигарети з підігрівом.

Крім того, планується поширити заборону на рекламу сигарет та на нові продукти, що містять нікотин.

Основна причина захворюваності та смертності, якій можна запобігти, в Італії, ціль, встановлена ​​на рівні ЄС, полягає в тому, щоб до 2040 року скоротити споживання тютюну менш ніж на 5% населення.

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