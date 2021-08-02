В Італії вакцинували від коронавірусу 60% дорослого населення

В Італії вакцинували від коронавірусу вже 32,4 мільйона осіб віком від 12 років, що становить 60 відсотків населення країни.

Про це повідомляє DW з посиланям на слова спеціального комісара з питань коронавірусної інфекції Франческо Фільюоло.

Маєте потребу у юридичній консультації щодо отримання чи продовження дозволу на проживання в Італії? Замовте безкоштовну онлайн-зустріч із італійським адвокатом, експертом імміграційного права компанії Migreat.

За словами комісара, в Італії вакцинували від коронавірусу вже 32,4 мільйона осіб віком від 12 років, до кінця вересня Італія планує вакцинувати 80 відсотків дорослих та досягнути таким чином колективного імунітету.

З 6 серпня в Італії запроваджують COVID-перепустки для відвідування кінотеатрів, ресторанів, музеїв, спортзалів тощо. Цей крок спричинив протести по всій країні.

Читайте також: ЯК ВИРОБИТИ ЗЕЛЕНИЙ ПАСПОРТ В ІТАЛІЇ. УСІ СПОСОБИ

Згідно з повідомленнями ЗМІ, наступного тижня італійський уряд може ухвалити суперечливе рішення про обов’язкову вакцинацію вчителів, що дозволило б розпочати у вересні навчальний рік без дистанційного навчання.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії