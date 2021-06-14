В Італії вакцинуватимуть AstraZeneca лише людей старших 60 років

В Італії вакцинуватимуть AstraZeneca лише людей старших 60-ти років. Таке рішення прийняв уряд, скасувавши заборони, які були введені раніше.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр охорони Здоров’я Італії Роберто Сперанса повідомив, що країна продовжить використовувати цю вакцину, проте в Італії вакцинуватимуть AstraZeneca лише для осіб старших 60 років. Це сталося через побоювання з приводу рідкісних проблем зі згортанням крові, яке спостерігається у молоді.

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Раніше італійська газета La Stampa процитувала керівника цільової групи EMA Марко Кавалері, сказавши, що країни повинні уникати вакцинації людей старше 60 років цією вакциною.

Однак в інтерв’ю виданню Reuters він заявив, що AstraZeneca “зберігає сприятливий профіль ризику для будь-якого віку, але особливо у літніх людей старше 60 років”.

“На жаль, мої слова не були правильно витлумачені в недавньому інтерв’ю La Stampa”, – сказав Кавалері.

Позиція EMA полягає в тому, що вакцина AstraZeneca безпечна і може використовуватися для всіх вікових груп старше 18 років.

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Нагадаємо, що в квітні Британія повідомили про випадках виникнення тромбозів після вакцинації препаратом AstraZeneca. Після цього багато країн почали насторожено ставитися до вакцини.

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