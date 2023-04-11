В Італії ведмідь вбив молодого чоловіка

На північному сході Італії під час пробіжки лісовою стежкою від лап ведмедя загинув молодий італієць – це перший такий випадок в країні.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє AFP.

26-річний Андреа Папі біг у лісистій і гірській місцевості поблизу свого села Кальдес, що в регіоні Трентіно, коли перетнув дорогу ведмедю.

Рятувальники знайшли його тіло в ніч з середи на четвер в яру з глибокими ранами на шиї, руках і животі, деякі з ран явно були заподіяні великим хижаком. Згідно з результатами розтину, проведеного в п’ятницю, Андреа Папі помер від травм, завданих ведмедем, повідомило джерело, близьке до розслідування.

Аналіз ДНК повинен дозволити ідентифікувати тварину в найближчі дні.

У березні неподалік від цього місця на людину вже напав ведмідь, що відродило дискусію про потенційну небезпеку цих тварин, яких багато в цьому регіоні. Завдяки успіху проєкту “Life Ursus” з реінтродукції ведмедів в автономній провінції Трентіно в період з 1996 по 2004 рік, у 2021 році на території провінції було зафіксовано 69 особин.

У той час як деякі жителі вимагають ідентифікації та вбивства тварини, відповідальної за смерть молодого бігуна, Аннамарія Прокаччі з Національної асоціації захисту тварин (Enpa) засуджує відсутність превентивних дій з боку влади.

“Людина не є об’єктом хижацтва ведмедя, який, навпаки, є особливо боязкою твариною, що тримається на відстані від людини”, – сказала колишній депутат-еколог, висловивши жаль, що не докладається жодних зусиль, щоб “перешкоджати доступу до районів, де знаходяться ведмедиці з дитинчатами”.

В Італії налічується від 120 до 200 ведмедів, в основному в Трентіно і Абруццо, і це перший зареєстрований смертельний випадок.

Нагадаємо, поліція в місті Понферрада, що на північному заході Іспанії, допомогла вибратися бурому ведмедю, який заблукав, імовірно, в пошуках жолудів для поживи.

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