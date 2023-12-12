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В Італії випустили чотири поштові марки на підтримку України

В Італії випустили чотири поштові марки на підтримку України.

До створення ескізів цих марок залучалися чотири українських митці — Катерина Липовка марка «Храми Києва – простір можливостей», Сергій Сметанкін марка «Маріупольський драматичний театр», Юрій Бандера марка «Львівська площа» («Захід сонця у Львові») та Святослав Скоробогатов марка «Одеський порт».

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