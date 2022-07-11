В Італії висихає найбільша річка По

Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Для італійців це чергове нагадування про тривожні наслідки кліматичних змін – як і обвалення через спеку льодовика в Доломітах минулого тижня, яке забрало життя 11 людей.

Фермери з долини По кажуть, що місцями річка пересохла, а на деяких її ділянках у потік потрапляє солона морська вода, і це згубно для посівів.

Річка По простягається по північній частині Італії на 650 км, від південно-західних Альп до Адріатичного моря. Навколо неї обертається життя багатьох місцевих громад. З нею пов’язана майже третина сільськогосподарського сектору всієї Італії.

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Прогноз погоди на найближчий час не обіцяє достатньої кількості опадів, яка змогла б розбавити солону воду.

Сотні тисяч людей, що мешкають на півночі Італії, відчувають на собі наслідки посухи. Через нормування води у містах відключають фонтани, людям доводиться заощаджувати воду у господарстві.

Глава Управління басейну річки По зазначає, що таких локальних заходів недостатньо, щоб упоратися з ситуацією. Потрібно, щоб перехід економіки на зелені рейки прискорився, – сказав Меуччіо Берселлі в інтерв’ю Euronews.

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“Ми вже маємо перестати дискутувати на цю тему. Всі знають, що відбувається. Наступного року може бути ще гірше, тому що наші дані показують, що температура тільки збільшиться, а це означає, що посуха триватиме довше”, – додав Берселлі.

Як повідомляв Укрінформ, італійський уряд оголосив у п’яти північних регіонах надзвичайну ситуацію через найсильнішу посуху в країні за останні 70 років.

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