В Італії вперше в історії дві жінки очолюють головні партії країни після обрання нової лідерки опозиції

Опозиційна лівоцентристська Демократична партія Італії обрала Еллі Шлейн, 37-річну громадянку США та Італії, яка виросла у Швейцарії, своїм новим лідером.

Про це повідомляє Reuters, пише “Європейська правда”.

Незважаючи на відставання в опитуваннях, Шлейн перемогла політика-ветерана демократів Стефано Боначчіні під час голосування прихильників партії в неділю з результатом 54% проти 46%, пообіцявши зробити свою партію більш радикальною, щоб кинути виклик правлячій консервативній коаліції.

Шлейн очолить опозицію в парламенті прем’єр-міністру Джорджії Мелоні, і вперше в історії Італії дві жінки очолять дві головні партії країни. На виборах 2022 року Демократична партія посіла друге місце.

Шлейн і Мелоні займають різні позиції з цілої низки питань. Мелоні представляє себе як захисницю традиційних сімей і вчення Римо-католицької церкви про секс і аборти. Шлейн має стосунки з жінкою і підтримує права ЛГБТК+ і гендерну рівність.

Шлейн працювала в передвиборчому штабі колишнього президента США Барака Обами в 2008 і 2012 роках, і в італійських ЗМІ її порівнюють з Александрією Окасіо-Кортес, політиком-демократом із Нью-Йорка, за її несподіваний зліт і активістське завзяття.

Вона заявила, що хоче об’єднати свою розділену партію і працювати над переходом до більш екологічної економіки, трудової реформи і розподілу багатства.

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