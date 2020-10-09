В Італії 8 жовтня зареєстрували 4458 нових заражень коронавірусом за останні 24 години: уперше країна перевищила цей випадків COVID-19 за один день із квітня.

Також у четвер зафіксовано 22 смерть, пов’язану з коронавірусом.

За офіційними даними, Італія посідає друге місце після Британії на континенті за рівнем смертності – 36 081 особа загинула з моменту після спалаху пандемії в лютому. Всього станом на 8 жовтня в країні зареєстровано 338.398 випадків COVID-19.

Завдяки одному з найсуворіших карантинів у світі уряду вдалося взяти зараження під контроль ще до літа.

Протягом останніх двох місяців число нових випадків поступово зростало, проте в Італії все ще менше щоденних інфекцій, ніж деінде в Європі. Франція, Іспанія та Британія демонструють значно гіршу епідеміологічну картину.

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