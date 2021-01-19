В Італії від коронавірусу вакцинувалася 108-річна жінка

108-річна жителька Італії стала найстарішою у світі людиною, яка отримала щеплення від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє France24.

Фатіма Негріні мешкає у будинку для літніх в Мілані і була там вакцинована. У червні їй виповниться 109 років.

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Зазначається, що вона одна із найстаріших людей, яка пережила хворобу коронавірусу. Старенька перехворіла у квітні 2020.

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У Британії хочуть до вересня вколоти хоча б одну дозу COVID-вакцини кожному дорослому, в Чехії – до вересня прищепити близько 60 відсотків дорослого населення.

Нагадаємо, Італія почала COVID-вакцинацію 27 грудня 2020 року. Вже вакциновані понад 1,15 млн людей.

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Зазначимо, у січні першим у світі зробив щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca 82-річний Брайан Пінкер у Великій Британії.

Загалом, на початку грудня, першою у світі вакцинувалася від коронавірусу 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан. Вона отримала щеплення Pfizer и BioNTech.

За словами спеціального уповноваженого уряду з боротьби з пандемією коронавірусу Доменіко Аркурі, якщо в січні ЄС схвалить екстрене використання третьої вакцини від COVID-19, то вже до кінця 2021 року в Італії з населенням 60 мільйонів щеплення зможуть отримати 50 мільйонів людей.

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