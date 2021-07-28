В Італії від COVID-19 вакцинували уже більш ніж половину населення

Станом на 25 липня, в Італії від COVID-19 вакцинували вже 30 мільйонів осіб – 56% населення країни – завершили вакцинацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

Утім серед італійців віком від 12 до 19 років 2,7 мільйона осіб не отримали навіть першу дозу, а серед людей старше 50 років таких 4,8 мільйона.

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«Попереду ще довгий шлях, ми на останній милі, і дози надходять регулярно», – заявив італійський комісар з надзвичайних ситуацій COVID-19 Франческо Фігліуоло, додавши, що важливо робити щеплення молодим з двох причин.

«Ми охоплюємо людей, які все ще можуть захворіти, і перш за все блокуємо циркуляцію вірусу. Молоді люди, які найбільше соціалізуються, і є тими, хто може переносити вірус і, можливо, поширити його на вразливі групи населення, яке за станом здоров’я не може отримати вакцину», – підкреслив посадовець.

Тим часом у суботу тисячі людей вийшли на вулиці багатьох італійських міст, протестуючи проти паспортів вакцинації. Найбільші демонстрації відбулися в Мілані, Турині та Римі.

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Після урядового рішення з 6 серпня зробити ковід-сертифікати обов’язковими для відвідання ресторанів та низки інших можливостей, жителі країни стали масово реєструватися на вакцинацію.

Зелений сертифікат також буде необхідний для тренажерних залів та театрів, кінотеатрів та спортивних і культурних заходів, для участі у змаганнях.

Слід нагадати, що подібні нововведення із ковід-паспортами запроваджено також у Франції, де проти них на цих вихідних відбулися масові акції.

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