Картину, яка датується 1510 роком, раніше вкрали з музею церкви Сан-Доменіко-Маджоре.

Італійські поліцейські знайшли вкрадену 500-річну картину, виконану учнями Леонардо да Вінчі “Спаситель світу”. Вона була захована в одній з квартир в Неаполі.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Неаполітанський Сальватор Мунді відтворює стиль Да Вінчі, оскільки його створили учні Маестро.

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Картину знайшли в квартирі розташованій на провінційній дорозі Бречче в Неаполі.

Квартина належить 36-річному раніше не судимому громадянину. На час акції по вилученню твору мистецтва, його в домі не було.

Агенти знайшли його недалеко від дому та заарештували: його звинувачують у зберіганні викраденого.

Картина раніше входила до зібрання місцевого музею.

“Спаситель світу” учнів Леонардо був написаний на межі XV-XVI століть. Всього в світі відомо близько 20 робіт на той же сюжет.

На картині представлений Благословляючий Христос.

Робота нещодавно була віднесена до школи Леонардо да Вінчі. Невелика і дорогоцінна робота зберігалася у старовинній каплиці родини Мускеттола, що знаходиться в базиліці в Неаполі.

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А той твір, що приписують Леонардо да Вінчі, був проданий 2017 року на аукціоні Christie’s за 450 мільйонів доларів, ставши найдорожчим витвором в історії. Покупцем став спадковий принц Саудівської Аравії – очікувалося, що картина буде виставлятися в місцевій філії Лувра.

Однак потім презентацію скасували без пояснення причин. Пізніше стало відомо, що твір знаходиться на яхті у принца. Питання про автентичність роботи піднімається досі.

Нагадуємо, що у Нью-Йорку виставили найдорожчу у світі мистецьку інсталяцію.

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