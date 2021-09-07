В Італії дефіцит водіїв вантажівок: мало охочих працювати за 3000Є

В країні в даний час не вистачає близько 17 000 водіїв вантажівок.

Італійський перевізник Napolitrans довго не може знайти водіїв вантажівок в свою транспортну компанію, незважаючи на солідну зарплату в 3000 євро, пише Логіст.Today з посиланням на huffingtonpost.it.

«Я шукаю 60 водіїв на вантажівки для роботи 9 годин в день 5 днів на тиждень з зарплатою в 3000 євро на місяць. І я не можу їх знайти. Оборот моєї компанії складає 80 млн, але ми могли б досягти більшого: наш оборот обмежений дефіцитом персоналу», – каже Джерардо Наполі, директор транспортної компанії Napolitran.

Його фірма, яка працює в сфері логістики вже більше 20 років, відчуває серйозну проблему нестачі персоналу.

За даними видання Il Sole 24ore з посиланням на інформацію, надану місцевою асоціацією автомобільного транспорту Anita, в Італії в даний час не вистачає близько 17 000 водіїв вантажівок. В організації навіть пропонують вирішити цю проблему, надаючи дозволи на роботу для водіїв-іноземців.

«Все менше і менше молодих італійців хочуть сісти за кермо вантажівки. То чому б не спробувати найняти приїжджих з-за кордону, які шукають роботу в нашій країні. […]

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Є багато українців і казахів, готових зайнятися цією роботою. Через рік роботи вони повинні отримати кваліфікаційну карту водія», – зазначається в повідомленні Асоціації автомобільного транспорту Італії Anita.

Однак, за словами Джерардо Наполі, ситуація, що склалася в галузі вантажоперевезень, закономірна – нестача водіїв обумовлена перешкодами на початку кар’єри.

«Щоб стати водієм вантажівки, потрібно водійське посвідчення. А для його отримання потрібно близько 6000 євро і півроку навчання. Не у всіх є наполегливість і гроші. […] Однак ми не можемо взяти на себе витрати на отримання водійських прав. 6000 євро, помножені на 60 робочих, були б надто дорогим вкладенням», – каже директор Napolitran.

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Вирішити цю проблему, на думку підприємця, можна було б за фінансової підтримки держави.

В Ломбардії, що на півночі Італії, ця проблема вже вирішується. В регіоні запущена програма «Formare per Assumere» (навчання для прийому на роботу), в рамках якої виділено 5 млн євро на навчання і найм кваліфікованих робітників.

Зокрема, програма може покрити витрати на отримання карти професійної кваліфікації для водіїв комерційних транспортних засобів.

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