В Італії доплачуватимуть водіям за переведення авто на газ

В Італії вирішили простимулювати автомобілістів для переведення авто на газ. План цих виплат розрахований на три роки.

Про це повідомляє Enkorr із посиланням на auto-gas.net.

Зазначається, що італійська асоціація скрапленого вуглеводневого газу (LPG) та стисненого природного газу (CNG) Assogasliquidi запропонувала уряду Італії ввести стимули в розмірі до 900 євро для автовласників, які бажають перевести автомобілі з бензиновими двигунами Euro 4 і 5 на автогаз.

Метою такої ініціативи є модернізація одного з найстаріших в Європі автопарків, а також досягнення цілей країни щодо скорочення шкідливих викидів в атмосферу.

Згідно з пропозицією асоціації, для тих автовласників, які вибирають перехід на LPG або CNG шляхом установки відповідних систем, пропонується ввести стимулюючі виплати в розмірі від 600 до 900 євро.

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План бонусів переведення авто на газ розрахований на три роки і передбачає виділення коштів в розмірі 300 млн євро (за вирахуванням коштів, отриманих за рахунок податкових надходжень, чисті витрати держави складуть близько 145 млн євро). Згідно з експертними оцінками, цього має бути достатньо, щоб переобладнати приблизно 500 тисяч автомобілів в рік.

Під час сильного економічного спаду реалізація пропозицій Assogasliquidi принесе користь не тільки водіям, але також матиме позитивний вплив на весь автомобільний ринок.

Зокрема, вона підтримає ті компанії, які спеціалізуються на виробництві або встановлення комплектів газобалонного обладнання, а також постачанні і дистрибуції автогазу.

Крім того, від переведення авто на газ очікується позитивний екологічний ефект.

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