В Італії заборонили ходити по вулиці з голим торсом або в купальнику

Мер італійського курортному міста Сорренто, що в південному регіоні Кампанія, Массімо Коппола у середу підписав указ, який забороняє з’являтися в публічному місці з голим торсом або в купальнику.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Il Giornale d’Italia.

Згідно з текстом указу, він спрямований на попередження “зловживань і поведінки, яка сприймається більшістю людей як така, що суперечить ошатності й пристойності”.

“Ми виявили, що постійність таких ситуацій не лише створює дискомфорт місцевому населенню й туристам, а й служить об’єктивним показником негативного сприйняття рівня якості життя в нашому муніципалітеті, що має відповідні наслідки для іміджу й привабливості міста серед туристів”, – зазначив Коппола в документі.

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Тим жителям Сорренто, які відмовляються виконувати указ, загрожує штраф у розмірі від 25 до 500 євро. Стежити за виконанням указу будуть офіцери поліції.

Зазначається, що в муніципалітеті Кампанья вже розпочалися дискусії щодо запровадженого в Сорренто правила.

Як повідомлялося, група з 11 ресторанів у Пальма-де-Майорці на іспанських Балеарських островах запровадила дрес-код, щоб спробувати відвернути погано одягнених туристів.

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