В Італії затвердили імунізацію від COVID-19 третьою дозу вакцини

Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанса оголосив, що у вересні третя доза вакцини від COVID-19 буде доступна для “клінічно вразливих” груп.

“У нас є третя доза в Італії. У вересні ми почнемо з вразливих людей, таких як онкологічні пацієнти та пацієнти після трансплантації”, — цитує The Guardian Сперанса.

Він також припустив, що незабаром країна може зробити щеплення обов’язковими для всіх італійців старшого віку. Раніше повідомлялося, що італійців можуть зобов’язати робити щеплення, як тільки Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дасть свій умовний дозвіл.

“Остаточне схвалення EMA спростить все, але вакцини вже безпечні”, — сказав Сперанса.

Читайте також: Італія може запровадити обов’язкове щеплення від COVID-19

Міністр державного управління Ренато Брунетта сказав, що, якщо країна не скоро досягне рівня вакцинації у 90%, уряд “прийме закон, щоб запровадити вакцинацію від COVID-19 для всіх людей, які проти неї”. Він додав, що рішення буде прийнято до кінця місяця.

У понеділок в Італії був зареєстрований 3361 новий випадок захворювання, і ще 52 людини померли. За даними Національного статистичного агентства (ISTAT), очікувана тривалість життя в Італії, яка займає друге місце після Японії за кількістю літніх людей, знизилася на 1,2 року у 2020 році через пандемію, впавши до 82 років.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії