В Італії затонув прогулянковий човен: загинули туристи

На півночі Італії через смерч затонув прогулянковий човен із понад 20 людьми

Трагедія трапилася на озері Маджоре на півночі Італії під час грози. Четверо людей загинули.

Група іноземних туристів із 24 осіб орендувала човен для вечірки до дня народження. Також із ними були двоє членів екіпажу.

Увечері почалася гроза з сильним вітром. Через смерч, що утворився над водою близько 19-ї години, човен перекинувся і затонув у районі між муніципалітетами Арона і Сесто-Календе.

Частину людей одразу підібрали інші катери, які були свідками події, частина самостійно допливли до берега. Рятувальники почали пошук зниклих.

Операцію, у якій брали участь дайвери і використали гелікоптер, ускладнювала негода і темрява.

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