В Італії затримали двох антивакцинаторів за підпал пункту щеплень від COVID-19

Італійська поліція затримала двох антивакцинаторів у зв’язку з підпалом у центрі щеплень від COVID-19

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Politico.

52-річний Паоло Плуда та 51-річний Нікола Занарделлі були заарештовані протягом ночі за підозрою у скоєнні терористичних злочинів.

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Підозрюваних звинувачують у нападі з використанням коктейлів Молотова 3 квітня на центр вакцинації в місті Брешія на півночі Італії, який пошкодив один із двох павільйонів центру.

Вакцини, що зберігались у холодильній камері, були врятовані, оскільки вогонь не поширився настільки, щоб загрожувати електрозабезпеченню установки.

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Прорив у розслідуванні відбувся з виявленням зображень передбачуваної підготовки запальної суміші двома особами.

За даними ANSA, обоє чоловіків є антивакцинаторами. Незадовго до нападу Плуда написав у Facebook: “Якщо ми хочемо знищити ворога, ми повинні використовувати ту саму зброю страху, а їхній страх – це наша єдність. Інших рішень немає”.

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