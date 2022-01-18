В Італії затримали медсестру, що робила фіктивну вакцинацію

Італійська поліція заарештувала медсестру в Палермо за те, що вона нібито робила щеплення COVID-19 активістам, які виступають проти щеплень, щоб вони могли скористатися медичними сертифікатами для поїздок та доступу до барів, ресторанів та громадського транспорту.

Про це пише The Guardian.

Поліція використала приховану камеру, щоб зафіксувати дії 58-річної медсестри, яка працює в центрі вакцинації в столиці Сицилії.

На відео видно, як медсестра набирає дозу вакцини у шприц, а потім вибризкує її в серветку. Після цього вона робить укол порожнім шприцом у руку пацієнта.

Читайте також: ІТАЛІЯ СКОРОТИЛА ТЕРМІН ДІЇ КОВІД-СЕРТИФІКАТА ДО 6 МІСЯЦІВ І ВВЕЛА ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ

Поліція також з’ясувала, що бустерна доза самої медсестри була підробленою, і її заарештували за звинуваченням у підробці документів та розтраті.

Це не перший подібний випадок в Італії. Десяткам медичних працівників, у тому числі щонайменше трьом лікарям, було пред’явлено звинувачення або проведено розслідування за підозрою в тому, що останні місяці вони робили фальшиві щеплення людям, причому деякі платили до 400 євро за цю послугу.

Нагадаємо, профспілка італійських поліцейських звернулася до голови поліції з проханням вирішити питання щодо закуплених захисних масок, які виявились рожевого кольору.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!