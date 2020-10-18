В Італії за дві доби виявлено понад 20 000 позитивних на коронавіус Sars-CoV-2

17 жовтня, другий день підряд в Італії протягом доби виявлено понад 10 000 позитивних на коронавіус Sars-CoV-2. 10 із 20-ти регіонів Італії ризикують введенням нового локдауну.

СИТУАЦІЯ В ІТАЛІЇ НА 17 ЖОВТНЯ

За останні 24 години в Італії зареєстровано 10925 нових випадків захворювання на Covid-19.

Рівень позитивності становить 9,6. Це означає, що одна людина з 9 протестованих є позитивною. Цей показник розрахований по співвідношенні між зробленими мазками та людьми, яких тестували вперше.

Загалом, згідно повідомлень Міністерства охорони здоров’я, від початку пандемії зареєстровано 402 536 випадків захворювання.

17 жовтня від/з коронавірусом померло – 47 осіб, кількість пацієнтів на інтенсивній терапії зросла на 67 одиниць (загалом по Італії їх 705). Госпіталізованих на 439 більше, загалом їх 6617.

Зроблено рекордну кількість мазків 165 837, це на 15 460 більше, ніж у попередній день.

Регіони з найбільшою кількістю випадків позитивних на коронавірус – Ломбардія (2664), Кампанія (1410), Лаціо (994), П’ємонт (972) та Тоскана (879).

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ПРО ЩО ГОВОРИТЬ СТАТИСТИКА

Останній тиждень, характеризується постійним збільшенням кількості виявлених позитивних.

Незважаючи на величезну кількість нових позитивних, яка перебільшує пікову кількість зареєстрований 21 березня під час карантину, загальна ситуація не є настільки трагічною.

Італійські лікарі та науковці мають більше знань та досвіду лікування цієї хвороби, тому кількість смертей від коронавірусу є порівняно невисокою.

Тим не менше, розповсюдження коронавірусу в країні хвилює італійський уряд та адміністрації регіонів. Зокрема, було введено додаткові на карантинні обмеження у регіоні Кампанія та Ломбардія. Незабаром очікується введення нових обмежуючих правил на всій території країни.

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ПОШИРЕННЯ Sars-CoV-2 ПО РЕГІОНАХ

Lombardia 123.794 (+2.664, +2,2%; ieri +2.419)

Emilia-Romagna 40.333 (+641, +1,6%; ieri +544)

Piemonte 42.867 (+972, +2,3%; ieri +821)

Veneto 35.051 (+774, +2,3%; ieri +704)

Marche 9.254 (+121, +1,3%; ieri +115)

Liguria 17.745 (+464, +2,7%; ieri +585)

Campania 24.443 (+1.410, +6,1%; ieri +1.261)

Toscana 21.896 (+879, +4,2%; ieri +755)

Sicilia 11.744 (+475, +4,2%; ieri +578)

Lazio 23.790 (+994, +4,4%; ieri +795)

Friuli-Venezia Giulia 6.260 (+167, +2,7%; ieri +165)

Abruzzo 5.973 (+148, +2,5%; ieri +178)

Puglia 11.084 (+350, +3,3%; ieri +313)

Umbria 4.415 (+205, +4,9%; ieri +198)

Bolzano 4.648 (+155, +3,5%; ieri +128)

Calabria 2.683 (+94, +3,6%; ieri +102)

Sardegna 5.866 (+130, +2,3%; ieri +133)

Valle d’Aosta 1.738 (+78, +4,7%; ieri +27)

Trento 6.797 (+82, +1,2%; ieri +111)

Molise 929 (+65, +7,5%; ieri +21)

Basilicata 1.226 (+57, +4,9%; ieri +57)

®Маріанна Сороневич

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