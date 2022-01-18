В Італії за тиждень зробили рекордні 4,5 млн щеплень від коронавірусу

В Італії за тиждень 10-16 січня зробили близько 4,5 мільйона щеплень від коронавірусу, що є рекордним семиденним показником.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє ANSA.

Значну частку серед цієї кількості складають щеплення підсилюючою третьою дозою. Понад пів мільйона склали перші щеплення – серед дітей, на яких кампанію розширили відносно недавно, та дорослих, які з певних причин відкладали вакцинацію.

Близько 137 тисяч тих, хто отримав першу дозу, входять до групи 50+.

Нагадаємо, на початку січня уряд Італії одностайно схвалив нову постанову, яка зробила щеплення від коронавірусу обов’язковим для всіх людей віком від 50 років.

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З 10 січня в Італії набуло чинності масштабне посилення обмежень для громадян, які не щеплені від коронавірусу. З цього дня і до 31 березня допуск у більшість закладів можливий тільки для тих, хто отримав повний курс щеплення або нещодавно перехворів. Така вимога поширюється у тому числі на розміщення у готелях, допуск у метро, потяги та на авіарейси, гірськолижні підйомники.

За останню добу в Італії з 60 млн населення зареєстрували 83,4 тисячі заражень коронавірусом та 287 смертей. Це перший раз з кінця грудня, не рахуючи післясвяткових 1-3 січня, коли добовий приріст заражень знизився до менше 100 тисяч.

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