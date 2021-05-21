В Італії знайшли залишки міста Курон яке «затонуло» 60 років тому

На півночі Італії під час ремонту водосховища тимчасово знизили рівень води у штучному озері Резія та виявили рештки міста Курон, розташованого раніше на цій території.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Озеро Резія утворилося у 1950-х роках, коли було вирішено побудувати водосховище з двома прилеглими озерами. Тоді старе місто Курон з його 163 будинками було затоплено для будівництва водосховища. Єдина споруда, що залишилася донині, – дзвіниця церкви Святої Анни.

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Зараз озеро Резія відоме завдяки дзвіниці церкви, що визирає серед крижаного покрову взимку. Історія про затоплене місто лягла в основу роману «Resto qui» (Я залишаюсь тут – ред.) Марко Бальзано та серіалу «Curon» (“Курон” – ред.), що вийшов на Netflix.

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