В Італії знайшли тіла всіх 11 загиблих після обвалу льодовика

Італійські рятувальники знайшли тіло останнього альпініста, який загинув в результаті обвалу льодовика в Альпах.

Про це повідомляє Ansa, пише “Європейська правда“.

Тіло знайденого сьогодні загиблого поки не ідентифіковано. Але італійська влада заявила, що на даний момент знайдені всі загиблі.

“Немає жодних даних, щоб говорити про інші смерті: підтверджені жертви — 11 осіб”, – сказав начальник рятувальної служби.

У лікарнях залишаються сім постраждалих альпіністів: 4 госпіталізовані в Тренто, 3 у лікарнях Венето.

Льодова лавина зійшла 3 липня на Мармоладі, горі заввишки понад 3300 метрів у Доломітових Альпах у східній частині італійських Альп, між регіонами Тренто та Венето.

За інформацією місцевої влади, через сильну спеку на початку літа в Італії температура на Мармоладі досягла 10 градусів за Цельсієм.

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