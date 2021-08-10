В Італії знижено вартість швидкого аналізу на коронавірус

Один із способів отримання Зеленого паспорта – негативний аналіз на коронавірус.

Враховуючи, що в Італії ще не вакциновано дітей та 40% населення після 12 років, італійський уряд знизив вартість швидкого аналізу в аптеках.

Діти до 12 років звільняються від Зеленого паспорта;

Для підлітків 12-18 років швидкий тест коштуватиме 8 євро;

Для усіх повнолітніх швидкий тест коштуватиме 15 євро.

Нагадуємо, термін дії Зеленого паспорта на основі негативного аналізу на коронавірус складає 48 годин.

Туристам, та особам, що відмовляються від вакцинації, які хотіли б піти в театр, на концерт, чи стадіон тощо, достатньо зробити перед цим аналіз в аптеці.

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