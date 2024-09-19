В Італії зник літак з пасажирами на борту: тривають пошуки

Невеликий літак, на борту якого перебували троє громадян Франції, зник з радарів після вильоту з аеропорту Паолуччі, поблизу Модени, Італія. Літак прямував до Франції, повідомляє Le Figaro.

Пошуково-рятувальні операції ускладнюються несприятливими погодними умовами – сильним дощем, вітром і поганою видимістю, що не дозволяє використовувати вертольоти. Наразі пошуки ведуться на землі за участю альпійських рятувальних команд у регіоні Емілія-Романья.

Літак зник приблизно за 50 кілометрів від аеропорту після того, як вилетів у вівторок зранку. Рятувальні операції були розпочаті ввечері, проте несприятлива погода значно ускладнила пошукові дії.

Цей інцидент є черговим прикладом нещодавніх авіаційних катастроф. Наприклад, у Болгарії розбився навчально-тренувальний літак L-39 ZA, а в Мурманській області РФ легкомоторний літак був помилково обстріляний через його схожість із безпілотником.

Також у Великій Британії літак врізався у дорогу поблизу аеродрому Астон-Даун, а у Франції сталася авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage.

Погодні умови залишаються головною перешкодою для пошукових операцій в Італії, і рятувальники сподіваються на покращення умов для відновлення повноцінних пошуків.