В Італії знову негативний рекорд народжуваності

Опубліковані в п’ятницю дані італійського статистичного бюро ISTAT показали, що народжуваність в Італії впала до нового історичного мінімуму нижче 400 тисяч у 2022 році.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Reuters.

За даними ISTAT, у 2022 році в Італії було зареєстровано 392,6 тисячі народжень проти 400 249 роком раніше. Цей показник падає 14-ий рік поспіль і є найнижчим із моменту об’єднання Італії у 1861 році.

“Основним фактором є скорочення і старіння жіночого населення у віковій групі 15-49 років, яка традиційно вважається репродуктивною”, – йдеться в повідомленні статистичного бюро в Італії.

Коефіцієнт народжуваності і Італії знизився до 1,24 дитини на одну жінку з 1,25 у 2021 році, дещо вирісши лише на півдні країни.

Населення Італії старішає швидше, ніж у решті ЄС – статистичне відомство країни

Загальна чисельність населення Італії неухильно скорочується з 2014 року, і з того часу його сукупні втрати склали понад 1,36 мільйона людей.

Ця тенденція була частково компенсована міграцією. У 2022 році кількість іммігрантів перевищила кількість емігрантів на 229 тисяч людей, причому іноземці становили 8,6% населення країни, або 5,05 мільйона.

Дефіцит народжуваності в Італії вважається надзвичайною ситуацією національного масштабу. Вирішення цієї проблеми було важливою політичною обіцянкою Джорджії Мелоні напередодні минулорічних виборів, в результаті яких вона стала першою жінкою-прем’єр-міністром країни.

Натомість у Європейському Союзі загалом кількість народжених дітей у 2021 році була більшою, ніж роком раніше – це перше зростання цього показника з 2016-го.

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