В Італії знову прокинувся жахливий і прекрасний вулкан Етна (Відео)

У вівторок ввечері, 16 лютого, в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна.

Через виверження вулкан призупинив свою роботу Міжнародний аеропорт Катанії.

За даними агентства, виверження супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.

Підвищення вулканічної активності було зафіксовано Національним інститутом геофізики і вулканології о 16:10 за місцевим часом (17:10 за Києвом).

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Джерело підземних поштовхів знаходиться на глибині близько 2900 – 3000 метрів. Посилений тремор супроводжується бурхливою дозвуковою активністю з сигналами великої амплітуди.

Етна – один з найактивніших вулканів на планеті. З 1950 року він вивергався кілька десятків разів. В середині січня один з кратерів Етни почав вивергати лаву.

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Раніше повідомлялося, 13 грудня 2020 року на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи-Етна. Виверження вулкана почалося о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7.

В жовтні 2019 року на Сицилії також зафіксували виверження вулкана Етна. У зв’язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катаннії.

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