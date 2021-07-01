В Італії зробили понад 50 млн щеплень від коронавірусу

У понеділок 28 червня Італія, населення якої складає близько 60 млн осіб, перетнула позначку у 50 млн щеплень від коронавірусу.

Як повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Ansa, про це заявив міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца.

“Це дуже важлива цифра. І коли ми кажемо, що тепер вся Італія у “білій зоні” – потрібно продовжувати кампанію, тому що реальний захист від поширення нових штамів – це вакцинація”, – заявив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ІТАЛІЯ ЗНОВУ У ТРІЙ ЛІДЕРІВ ЄВРОПИ ЗА ДОБОВОЮ СМЕРТНІСТЮ ВІД КОРОНАВІРУСУ

З 28 червня уся територія країни за ситуацією з коронавірусом перейшла до “білої зони”, і в більшості регіонів скасували вимогу носити маску надворі, якщо це не місце скупчення людей.

Як свідчать дані Європейського центру попередження і контролю захворювань, в Італії принаймні першою дозою щеплені понад 64% дорослого населення, а завершили вакцинацію – понад 33%.

Представник спеціальної комісії щодо епідемії Франческо Фігліуоло заявив, що до кінця вересня країна має досягти колективного імунітету. На той час очікують повністю вакцинувати 80% населення.

У той же час штам Delta, вперше виявлений в Індії, складає вже близько 20% від усіх виявлених випадків.



Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії