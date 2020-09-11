В Італії зростає кількість нових випадків COVID-19

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 1597 нових випадків зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Зазначається, що за даними МОЗ Італії, протягом минулої доби COVID-19 інфікувалися 1597 осіб, померли 10 пацієнтів.

Попередньої доби було зафіксовано 1434 нові випадки захворювання, у тому числі 14 летальних.

Від початку епідемії в Італії підтверджено 283 180 випадків інфікування коронавірусом, померли 35 587 осіб.

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За останніми даним порталу Worldometer, у світі зафіксовано понад 28,2 млн випадків COVID-19, у тому числі 911,1 тис. летальних, одужали більш як 20,2 млн осіб.

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