На площі в рибальському селі в Італії встановили статую русалки, яку деякі місцеві мешканці вважають занадто провокативною. Митці стверджують, що вона є даниною поваги більшості жінок з пишними формами.

Статую створили студенти художньої школи Луїджі Россо в Монополі. Твір мистецтва, офіційне відкриття якого ще не відбулося, став об’єктом глузувань після того, як у соціальних мережах поширилися фотографії, зроблені під час його встановлення: «Це схоже на русалку з двома силіконовими грудьми і, перш за все, величезною попою», — пишуть у Мережі.

Адольфо Марчіано, директор художньої школи Луїджі Россо, захистив статую. Він пояснив, що студенти отримали завдання від мера створити кілька статуй для міста, в тому числі одну на тему моря.

«Ви бачите на телебаченні рекламу з дуже худими моделями, але русалка — це як данина поваги більшості жінок з пишними формами, особливо в нашій країні. Було б дуже погано, якби ми представляли надзвичайно худу жінку», — сказав Марчіано.

Студенти також створили пам’ятник, присвячений жертвам нещасних випадків на виробництві. «Це набагато важливіше, ніж русалка», — сказав Марчіано.

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