Цього літа на білбордах по всій Італії з’явилися численні плакати з проросійськими гаслами, такими як «Росія нам не ворог». Останні такі плакати, що з’явилися у Римі, містять напис: «Достатньо грошей на зброю для України та Ізраїлю. Ми хочемо миру. Ми відкидаємо війну». Інформацію про це повідомляє CNN.

Офіційна реакція на ці плакати була неоднозначною: в деяких регіонах їх зняли, тоді як в інших вони залишилися до завершення терміну оплати. У Римі ситуація стала особливо напруженою, оскільки плакати містили не тільки назву міста, але й його офіційний герб. Мерія Рима відреагувала на це розпорядженням для місцевої поліції та рекламної компанії з вимогою зняти всі проросійські плакати.

Нагадаємо, що раніше в США суд присяжних визнав чотирьох американців винними в незаконній діяльності на користь Росії. Їм загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, хоча дата оголошення вироку ще не призначена.

Також поліція Ірландії повідомила про те, що Росія є однією з небагатьох країн, які активно займаються шпигунством на території Ірландії. Майкл МакЕлганн, представник відділу державної безпеки, висловив занепокоєння діяльністю країн, які проявляють недружні наміри через шпигунство в Ірландії.