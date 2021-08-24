В Італії з вересня планують посилити обмеження для невакцинованих

Посилення обмежень для невакцинованих стосуватимуться працівників освіти, а також тих, хто планує тривалі поїздки.

Зокрема, з нового навчального року вчителі, викладачі та студенти університетів повинні будуть пройти вакцинацію, тестування або надати докази одужання від Covid-19.

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Влада вирішила, що якщо вчителі не представлять доказів, вони будуть відсторонені від роботи через п’ять днів.

А так званий «зелений паспорт», який доводить вакцинацію, тестування або одужання, буде дійсний в поїздах і автобусах далекого прямування, поромах або рейсах з вересня.

Крім того, документ необхідно пред’явити для відвідування ресторанів в приміщенні, музею, басейну або «спа». Це стосується і культурних або спортивних заходів на відкритому повітрі або спортивних залів. Правило поширюється на людей віком від 12 років.

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При цьому для отримання паспорта достатньо отримання першої дози вакцини, тоді як здоровими вважаються люди, які хворіли на коронавірус не більше шести місяців тому.

Нагадаємо, Італія відкрилася для туристів з України. По прибуттю необхідно залишатися 5 днів на самоізоляції, а після – зробити повторний тест на COVID-19.

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