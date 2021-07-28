В Італії з 6 серпня на масові заходи будуть пускати лише вакцинованих від коронавірусу

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Італійський уряд узгодив зміни принципу роботи так званого “зеленого пропуску”, в якому зазначається, вакцинована та чи інша людина.

З 6 серпня лише жителям Італії, які завершили процес вакцинації, будуть доступні масові заходи, стадіони, музеї, театри, кінотеатри, басейни, тренажерні зали, а також бари і ресторани.

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На відкритих терасах барів і ресторанів “зелений пропуск” не потрібно.

Нічні клуби в Італії поки що залишаться закритими. “Зелений пропуск” не буде потрібно в громадському транспорті, в школах і на робочих місцях.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, цей захід вжито заради збільшення темпу вакцинації. Раніше “зелений пропуск” вимагали тільки для подорожі за кордон, а також відвідування великих заходів, таких як концерти, футбольні матчі або весілля.

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“Зелений пропуск” – це документ, який підтверджує, що його власник вакцинований, здав негативний тест на коронавірус або видужав від захворювання. В Італії його використовують з червня. Згідно з інформацією видання The Financial Times, в Італії обидві дози отримали 45,9% населення.

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