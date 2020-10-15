В Італії кількість позитивних на коронавірус вища ніж під час карантину

Про статистику поширення коронавірусу COVID-19 повідомляє Міністерство здоров’я Італії.

АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД ІНФІКОВАНИХ

Встановлено абсолютний рекорд нових хворих на коронавірус протягом 24 годин. 14 жовтня виявлено 7.332 (вчора їх було 5.901).

Ця кількість є ще вищою ніж рекорд, зареєстрований під час суворої фази карантину 21 березня.

Проте, тоді робили набагато меншу кількість аналізів – 6.557 на день, в той час як 14 жовтня було зроблено152.196.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич на сайті “Української газети” в Італії.

Експерти вважають, що якби в березні робили таку велику кількість аналізів, було би виявлено не тисячі, а десятки тисяч позитивних.

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РЕАКЦІЯ ВЛАДИ

Значне поширення коронавірусу протягом останнього тижня, непокоїть і уряд, і суспільство Італії. Якщо ця тенденція збережеться, ймовірно будуть введені ще суворіші карантинні заходи, зокрема, – регіональні обмеження.

Прем’єр Італії Джузеппе Конте прокоментував поточний стан справ так: “Ситуація в Італії непокоїть. Я не можу зробити передбачень щодо локдауну на Різдво, я повинен передбачити заходи, які б допомогли уникнути цього локдауну”.

СТАТИСТИКА ПО ІТАЛІЇ НА СЬОГОДНІ

Загальна кількість осіб яким було підтверджено позитивність на covid-19 Італії від початку пандемії – 372.799.

Загальна кількість осіб які одужали від хвороби 244.065 (+2.037).

Загальна кількість осіб які померли від/з коронавірусом від початку епідемії 36.289 (+43)

Загальна кількість пацієнтів на інтенсивній терапії 539 (+25)

Загальна кількість хворих, госпіталізованих із симптомами 5.470.

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ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСУ ПО РЕГІОНАХ

Найбільшу кількість нових хворих зафіксовано у регіоні Ломбардія (+1844), 818 в Кампанії, 657 у Венето. Регіон з найменшою кількістю нових хворих – Базиліката (+9).

Lombardia 116.644 (+1.844, +1,6%; у попередній день +1.080)

Emilia-Romagna 38.695 (+339, +0,9%; у попередній день +341)

Piemonte 40.041 (+499, +1,3%; у попередній день +585)

Veneto 32.973 (+657, +2%; у попередній день +485)

Marche 8.878 (+166, +1,9%; у попередній день +82)

Liguria 16.264 (+362, +2,3%; у попередній день +447)

Campania 20.645 (+818, +4,1%; у попередній день +635)

Toscana 19.681 (+575, +3%; у попередній день +480)

Sicilia 10.292 (+366, +3,7%; у попередній день +334)

Lazio 21.407 (+543, +2,6%; у попередній день +579)

Friuli-Venezia Giulia 5.792 (+182, +3,2%; у попередній день +38)

Abruzzo 5.446 (+126, +2,4%; у попередній день +146)

Puglia 10.164 (+315, +3,2%; у попередній день +180)

Umbria 3.749 (+141, +3,9%; у попередній день +136)

Bolzano 4.267 (+124, +3%; у попередній день +34)

Calabria 2.448 (+60, +2,5%; у попередній день +44)

Sardegna 5.417 (+122, +2,3%; у попередній день+157)

Valle d’Aosta 1.566 (+37, +2,4%; у попередній день +33)

Trento 6.542 (+29, +0,4%; у попередній день +28)

Molise 813 (+18, +2,3%; у попередній день +49)

Basilicata 1.075 (+9, +0,8%; у попередній день +8)

®Маріанна Сороневич

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