В Італії майже на 900 євро оштрафували пенсіонера, який сам залатав вибоїну на дорозі

В Італії набула розголосу історія з літнім чоловіком, який отримав велетенський штраф за те, що сам залатав вибоїну на пішохідному переході – він подав позов у відповідь проти міської влади за недбалість.

Про це повідомляє The Guardian, пише “Європейська правда”.

72-річний Клаудіо Трента з містечка Барлассіна у Ломбардії дуже дратувався через вибоїну діаметром 30 см посеред пішохідного переходу, яким часто користується. Оскільки міська влада за тривалий час нічого з нею не робила, попри декілька скарг від нього, пенсіонер вирішив самостійно засипати вибоїну бітумом.

Ініціатива закінчилася для нього штрафом на 882 євро – за те, що він проводив потенційно небезпечні роботи у громадському просторі без відповідного дозволу та компетенцій.

Обурений Трента виклав листа від поліції з повідомленням про штраф у своєму Facebook, після чого історія набула розголосу.

“Якщо вони вважають мене ідіотом, то помиляються. Вони мене спровокували, тож тепер я подаю контрпозов проти мерії за бездіяльність”, – заявив він.

Його вчинок викликав велике схвалення користувачів соцмереж – так, деякі пишуть, що у їхніх містах на півдні Італії “якби люди не брали справу у свої руки, все би зовсім розвалилося”, або ж пропонують мерії відшкодувати пенсіонеру вартість матеріалів і виконаної роботи, якщо там не спромоглися самостійно усунути проблему.

До дискусії приєднався і заступник секретаря міністерства культури Вітторіо Сгарбі. “Окрім правил користування дорогами, є ще здоровий глузд. І за логікою здорового глузду місцева поліція мала би подякувати цьому пану”, – зазначив він.

Історія привернула стільки уваги, що Клаудіо Тренту запросили на телеефір, аби детальніше поговорити про цю тему.

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