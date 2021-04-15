В Італії назвали умови відкриття кордонів для туристів влітку

Італія готується до відкриття своїх кордонів для іноземних туристів з 2 червня. Однак країна готова прийняти туристів влітку при дотриманні однієї з трьох умов.

Про це заявив міністр туризму Італії Массімо Гаравалья в інтерв’ю виданню La Stampa.

За його словами, до другого червня Італія встигне підготуватися до прийому іноземних туристів і буде виконувати всі необхідні заходи, щоб уникнути погіршення епідеміологічної ситуації через коронавірус.

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На даний момент італійський уряд розглядає три основних умови для прийому громадян інших країн. Так, туристам необхідно або пройти повний курс COVID-вакцинації та мати при собі відповідний сертифікат, або пред’явити негативний результат тесту на коронавірус.

Третій варіант передбачає обов’язкову масову вакцинацію жителів популярних туристичних напрямків Італії.

За словами міністра, у квітні Італія приступає до вакцинації населення Капрі, Искьи і Прочиди, а також узбережжя Сорренто.

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