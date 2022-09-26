В Італії найбільш правий уряд із часів ІІ Світової війни

Головні проблеми, які стоять перед новим парламентом, – економічна криза й ціни на енергоносії

Берлусконі повертається.

Ветеран італійської політики й тричі прем’єр Італії, відомий скандалами, знову змагається за голоси італійців. Він балотується в парламент у складі союзу ультра правих. Їм прогнозують перемогу на дострокових виборах. Дільниці відкрилися о 8-ій за київським часом і працюватимуть до 22-ї. Право голосу мають понад 50 мільйонів громадян.

Разом із Берлусконі тріумф можуть розділити колишній глава МВС Маттео Сальвіні та ексміністерка у справах молоді Джорджія Мелоні. Її вважають майбутньою чільницею уряду.

Про політичні настрої в Італії та як вони вплинуть на позицію щодо України – знає журналістка “5 каналу” Христина Катарина.

Мати, італійка, християнка. Так себе описує Джорджія Мелонія – політикиня й лідерка партії “Брати Італії”, яка має всі шанси стати першою прем’єркою Італії. Саме її політсилі пророкують перемогу на дочасних виборах.

За голоси італійців Мелоні змагається у союзі з колишнім міністром внутрішніх справ Маттео Сальвіні та експрем’єром Сильвіо Берлусконі. Перший очолює партію “Ліга”, другий – “Вперед, Італіє!” Обидва – палкі шанувальники Путіна.

Свого часу Сальвіні назвав диктатора “одним із найкращих урядовців”, а Берлусконі – пив із ним вино в окупованому Криму. Днями ж знайшов виправдання діям Росії в Україні.

Можливий уряд італійські ЗМІ називають найбільш правим в історії від часів Другої світової війни. Та попри прихильність своїх соратників до Кремля, сама Джорджія Мелоні підтримує Україну, Росію називає агресоркою й обіцяє зберігати санкції проти Москви.

“Брати Італії” голосували ЗА надання Києву зброї, але ПРОТИ визнання Угорщини автократичною державою. Мелоні солідарна з НАТО і ЄС і не планує виводити Італію з євроспільноти. Однак обіцяє відстоювати національні інтереси, традиційні сімейні цінності, боротися проти ЛГБТ-пропаганди й масової міграції.

“Кажуть, Європа трішки хвилюється з приводу Мелоні й того, що буде далі. Що буде далі? Веселощі закінчаться. Італія зможе захищати свої національні інтереси”, – наголошує лідерка партії “Брати Італії” Джорджія Мелоні.

“Можемо отримати більш націоналістичний та протекціоністський уряд, який, імовірно, продовжить міжнародну політику уряду Драґі. А це означає сильну підтримку України та активну боротьбу з китайськими інвестиціями. Проте можуть відбутися зміни у внутрішній політиці та у відносинах із ЄС. Зокрема, суворіший підхід до імміграції”, – пояснює професор історії політичних інституцій університету Луїс Лоренцо Кастеллані.

“Братам Італії” у спину дихає Демократична партія Енріко Летти – проєвропейська сила, яка підтримувала уряд Маріо Драґі. Колишній глава уряду Летта намагався кинути виклик правим, об’єднавши ліві та центристські партії, проте альянс не склався. Натомість ліві популісти з “Руху 5 зірок” можуть опинитися на третьому місці. Вони входили до попередньої коаліції, частково зривали допомогу Україні та відмовилися голосувати за фінансовий пакет підтримки для італійських сімей. Це й спричинило розпад уряду.

“Це важлива мить для нашого суспільства. Мусимо обирати, не можна гаяти часу. Ми були першою країною Заходу, яка постраждала від коронавірусу, але стали прикладом для багатьох за кордоном, коли його подолали. Мусимо зберегти цей образ”, – наголосив лідер партії “Рух 5 зірок” Джузеппе Конте.

“Сподіваюся, Італію чекають хороші речі. Ми живемо у важкі часи. Якщо люди голосуватимуть із розумом, то не важливо хто виграє – праві чи ліві – головне, щоб вони робили конкретні кроки на благо країни”, – каже виборець Сальваторе Рінальді.

“Думаю, виграють праві. З того, що я чув, ліві не мають серйозної програми і партії балотуються самі по собі. Праві бодай сформували коаліцію. Але чесно кажучи, було б краще, якби Берлусконі пішов на пенсію”, – вважає виборець Паоло.

Головні проблеми, які нині хвилюють італійців – економічна криза й ціни на енергоносії. Що стосується війни в Україні, то понад 40% населення підтримують Київ і ще стільки ж виступають ЗА санкції проти Росії. Переглянути обмеження хоче проросійська “Ліга” Маттео Сальвіні. Чи вдасться? Залежить від того, як поділять портфелі у новому уряді. Поки ж аналітики зазначають: кардинального розвороту Риму в бік Москви очікувати не варто.

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