В Італії на свободу вийшов бос мафії, за яким понад 100 убивств

В Італії після 25-річного ув’язнення на свободу вийшов Джованні Бруска – відомий бос мафії, на рахунку якого понад 100 убивств

Про це повідомила “Європейська правда” з посиланням на ВВС.

Серед найвідоміших його злочинів – вбивство прокурора Джованні Фальконе, відомого своєю боротьбою з мафією. Проте потрапивши за ґрати, Бруска став співпрацювати з поліцією, надаючи інформацію про інших злочинців.

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Це і стало приводом для його умовно-дострокового звільнення на чотири роки. Бруска, якому зараз 64 роки, був ключовою фігурою в угрупованні сицилійської мафії.

У 1992 році Бруска заклав бомбу, від якої загинув прокурор Джованні Фальконе, його дружина та троє охоронців. Через два місяці за цим послідувало вбивство ще одного борця з мафією, Паоло Борселліно.

У 1996 році Бруску вдалося заарештувати – його засудили до довічного ув’язнення. Проте він почав співпрацювати з правоохоронцями, і суд скоротив термін покарання. Загалом Бруска зізнався у причетності до понад 100 вбивств.

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